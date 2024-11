- Czekamy w gotowości do rozpoczęcia prac - oświadczył we wtorek prezes Instytutu Pamięci Narodowej i popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. To reakcja na decyzję o zniesieniu moratorium na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. Wcześniej o roli IPN w pracach ekshumacyjnych mówił Radosław Sikorski, zapowiadając "mobilizację instytucji".