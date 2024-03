- Nikomu innemu w Europie ani na świecie, wśród krajów na podobnym poziomie rozwoju, nie udał się tak ogromny skok gospodarczy, jak Polsce od 1990 roku. Jestem optymistą co do dziesięciu kolejnych lat rozwoju. I zapowiedź prezydenta Wałęsy, że będziemy kolejną Japonią, ma szansę się spełnić - ocenił prof. Marcin Piątkowski w rozmowie z "SE".

Prof. Piątkowski: Dzisiaj za mało w siebie inwestujemy

- Chciałbym, aby polski rząd, między innymi dzięki odblokowaniu pieniędzy z KPO i funduszy unijnych , postawił sobie za cel, że zamiast 4 zł na 100 zł co roku inwestować w przyszłość, aby to było dwa razy więcej, 8 albo 10 zł ze 100 zł - zaznaczył.

Ogromny skok w Polsce. "Nigdy nie byliśmy tak blisko Zachodu"

- W Polsce brakuje nam rozmachu. U nas cały czas rządzi ekonomia braku, a powinna rządzić ekonomia rozmachu - podkreślił, dodając, że nie będziemy w stanie dołączyć do tych najlepszych w światowej gospodarce, jeśli nie będziemy prowadzić dużych projektów inwestycyjnych z rozmachem. - Dla mnie CPK to nie jest tylko jedno lotnisko. Ja je postrzegam jako część większego cywilizacyjnego projektu, w ramach którego w całym obszarze między Łodzią a Warszawą zbudujemy nowe, przemysłowe serce Zachodu - zaznaczył prof. Piątkowski. W jego ocenie, to może być miejsce, do którego będziemy ściągać setki miliardów dolarów kapitału zagranicznego. - Mamy na to duże szanse. Stać nas na to, żeby CPK wybudować - zapewnił.