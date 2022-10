Nowe stawki dopłat. Rolnicy dostaną więcej pieniędzy. Kiedy pierwsze wypłaty?

Wysokość dopłat bezpośrednich dla rolników uzależniona jest od kursu euro. We wrześniu 2022 r. był on wyższy, niż w ubiegłym roku. Rolnicy mogą więc spodziewać się przyznania większych kwot. Pierwsze pieniądze trafią do nich już w połowie października. Ile wyniosą stawki dopłat bezpośrednich 2022?

Zdjęcie Dopłaty bezpośrednie dla rolników uzależnione są od kursu euro. W związku z osłabieniem złotówki, w tym roku będą one wyższe, niż w poprzednim / 123RF/PICSEL