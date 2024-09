Premier jedzie na Dolny Śląsk. Pilne spotkanie ze służbami

Informacja o wizycie szefa rządu w województwie dolnośląskim pojawiła się na oficjalnej stronie Kancelarii Premiera . Jak przekazano, o godzinie 8:00 we Wrocławiu dojdzie do spotkania Donalda Tuska z przedstawicielami służb . Po rozmowach, które odbędą się Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim planowana jest konferencja prasowa dla mediów.

Niż genueński. Ulewy na Dolnym Śląsku. IMGW ostrzega przed powodzią

Od godzin porannych w wielu miejscach województwa dolnośląskiego dochodzi do ulewnych deszczy . Zdaniem ekspertów opady występować będą co najmniej cztery dni i spowodują znaczne podniesienie poziomu wody w rzekach.

Wrocław przygotowuje się na ulewy. "Jesteśmy przygotowani"

- Przed nami weekend pełen wyzwań. Dzisiejsze prognozy są lepsze niż te ze środy. Mówią one o nieco mniejszych opadach, ale to wciąż są duże opady, bo to 150 litrów na metr kwadratowy, to dużo więcej niż sierpniowe ulewy - stwierdził.