O pilotażowym projekcie uruchomionym przez Komendę Główną Policji poinformowało we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji . W ramach projektu osoba zgłaszająca zaginięcie dziecka będzie mogła bezpośrednio połączyć się telefonicznie z dyżurnym danej komendy wojewódzkiej policji.

Pilotażowy projekt policji. Ma pomóc w zgłoszeniach dotyczących dzieci

Specjalne łącze w trosce o dzieci. W jakim przypadku można dzwonić?

W komunikacie MSWiA wskazano, w jakich przypadkach będzie można skorzystać z tzw. "sztywnego łącza". Jak czytamy, będzie to możliwe w sytuacji: odmowy przyjęcia lub opieszałości w przyjęciu przez policję zawiadomienia o zdarzeniu, które mogłoby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci (także w przemocy domowej), próby odesłania zawiadamiającego o zaginięciu dziecka do innej jednostki policji, czy zwłoki w podejmowaniu przez policję czynności poszukiwawczych po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu.

Co więcej, skorzystać z takowego telefonu będzie można w przypadku braku kontaktu z prowadzącym sprawę , a jednocześnie braku wiedzy na temat przebiegu prowadzonych czynności.

Marcin Kierwiński apeluje: Służby muszą reagować błyskawicznie

Odnośnie do pilotażowego projektu pojawiło się nagranie w mediach społecznościowych MSWiA. Marcin Kierwiński przyznał, że śmierć nastolatki w Andrychowie wstrząsnęła nim, m.in. dlatego, że sam jest ojcem. - To nigdy więcej nie może się powtórzyć - podkreślił szef resortu, zapewniając, że w przyszłości projekt obejmie województwa w całym kraju.

"Służby muszą reagować błyskawicznie (...) Naszą rolą jest ochrona najmłodszych. Pamiętajmy o numerach alarmowych, o telefonach zaufania, o psychologach i pedagogach" - nadmieniono w komunikacie. "Apeluję do wszystkich - zwracajmy uwagę na otaczających nas ludzi, reagujmy, gdy coś nas niepokoi" - dodano we wpisie załączonym do nagrania.