Kiedy przyjechali we wskazane miejsce, okazało się, że rzeczywiście nieletni poruszają się prawą stroną jezdni i zmierzają w kierunku Lublina. Ośmioletni chłopiec jechał na rowerze, a za nim biegła sześcioletnia dziewczynka. Policjanci chcieli dowiedzieć się, jaki jest cel wyprawy dzieci, na co usłyszeli, że "wybierają się do galerii handlowej do Lublina, gdzie chcą kupić sobie zupkę chińską".