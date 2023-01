Drastyczna zmiana pogody. Śnieżyce i -15 stopni mrozu. Ile potrwa atak zimy w Polsce?

Najwięcej śniegu ma jednak spaść w górach, gdzie grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć nawet o ponad 20 cm. Te informacje mogą ucieszyć wszystkich tych, którzy spędzają ferie zimowe w Tatrach oraz na Podhalu. Z kolei dla kierowców to fatalne wieści, ponieważ warunki na drogach znacznie się pogorszą.

Siarczysty mróz wróci do Polski. Termometry pokażą nawet –15 stopni Celsjusza

Wraz z opadami śniegu pojawią się też niskie temperatury i mróz, który da o sobie znać zwłaszcza w nocy. Z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek na południu Polski termometry mogą wskazywać nawet -15 st. C. Niewykluczone, że dwucyfrowe wartości będą również w Krakowie i na Podkarpaciu. Prognozuje się, że temperatura powietrza może wynosić tam od -10 do -12 st. C. W centrum kraju termometry pokażą maksymalnie -7 st. C.

Najzimniejszym dniem ma być sobota (21.01). W tym dniu temperatura w całym kraju ma oscylować w granicach od 0 do 2 st. C. Ponownie najniższe wartości będą wskazywać termometry na południu Polski - około -4 st. C. Podobnie będzie w niedzielę (22.01), co oznacza, że weekend w górach zapowiada się mroźnie i zimowo.