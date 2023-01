Spis treści: 01 Dodatek elektryczny - co to jest?

02 Komu przysługuje dodatek elektryczny?

03 Ile wynosi dodatek elektryczny?

04 Do kiedy można składać wnioski o dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Dodatkowe pieniądze dla Polaków są przyznawane na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Zapis ten został ustanowiony ze względu na trudną sytuację na rynku energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny przysługuje każdemu odbiorcy energii, którego głównym źródłem ogrzewania jest właśnie energia elektryczna. Oznacza to, że do otrzymania go uprawnione są gospodarstwa domowe, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu.

Jednak warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Oprócz tego ważną informacją jest to, że podczas starania się o dodatek elektryczny obowiązuje zasada, która wskazuje, że jeden adres zamieszkania może wnioskować o jeden dodatek.