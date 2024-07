Sprawa dotyczy lotu powrotnego z Teneryfy do Polski po wycieczce zorganizowanej przez TUI. Rejs odbył się 11 lipca. Samolot, charter z Enter Air, wyruszył do Katowic z ponadgodzinnym opóźnieniem (wylot o 23:50, planowo o 22:35).

Gdy turyści dotarli na lotnisko w Katowicach, z głośników rozległ się komunikat. Poproszono w nim, by wszyscy pasażerowie udali się do biura bagaży zaginionych, bo żadnych nie ma w samolocie. - Tyle. Zrobił się tłok. Około 200 osób przed drzwiami biura - z dziećmi, o godz. 5 rano - relacjonuje nam uczestnik.

Problemy z powrotem z wycieczki organizowanej przez TUI. Relacja turysty

Podróżny podkreśla, że TUI nie reagowało na problem, mimo że próbował on zgłaszać incydent telefonicznie i mailowo. Zwraca uwagę także na przepisy Ustawy o usługach turystycznych, z której wynika, że to biuro powinno koordynować sprawy związane z podwykonawcami. - Zapisy ustawy wprost pokazują, że to operator odpowiada za całość, a nie podwykonawcy, tymczasem TUI odsyła do podwykonawców - słyszymy.