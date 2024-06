Warszawski sąd rozpatruje sprawę dotyczącą opóźnienia lotu z Krakowa do Chicago w lipcu 2018 roku. Cztery dni przed lotem w samolocie ujawniła się wada konstrukcyjna silnika - o możliwości jej wystąpienia producent informował trzy miesiące wcześniej. Po wykryciu wady silnik zdemontowano i oddano do naprawy, a lot do Chicago odbył się samolotem zastępczy. Do celu dotarł z ponad trzygodzinnym opóźnieniem.

