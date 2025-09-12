W skrócie Premier Tusk stanowczo odrzucił sugestie Donalda Trumpa, jakoby atak rosyjskich dronów na Polskę był pomyłką.

W nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną przekroczyło 21 dronów i część z nich została zestrzelona przez polskie wojsko.

Służby zaapelowały do obywateli o ostrożność i niezbliżanie się do szczątków niezidentyfikowanych obiektów.

- Wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski mogło być pomyłką - powiedział Donald Trump, kiedy w czwartek krótko rozmawiał z dziennikarzami przed wejściem na pokład śmigłowca Marine One.

Prezydent USA dodał, że "nie jest zadowolony z sytuacji". - Ale mam nadzieję, że wkrótce się ona zakończy - zaznaczył amerykański przywódca.

Najpierw do słów Trumpa odniósł się wicepremier Radosław Sikorski, który zaznaczył, że wtargnięcia dronów pomyłką nie były. W piątek w podobnym tonie wypowiedział się szef rządu.

"Też chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był. Wiemy o tym" - podkreślił Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Drony nad Polską. Ponad 20 bezzałogowców

Jak przekazał na antenie Radia ZET prezydencki minister Marcin Przydacz, w nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną przekroczyło 21 dronów.

W związku z bezprecedensowym atakiem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło decyzję o zestrzeleniu części bezzałogowców, stanowiących bezpośrednie zagrożenia dla mieszkańców Polski.

W środę rano podniesiony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego podkarpackiego i mazowieckiego. Do poszukiwania szczątków dronów wezwano także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jednocześnie instytucje państwowe i służby zaapelowały do społeczeństwa, by w przypadku znalezienia niezidentyfikowanych obiektów mogących być pozostałościami po bezzałogowcach, nie zbliżać się do nich i zaalarmować odpowiednie organy.

