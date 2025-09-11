Trump o rosyjskich dronach nad Polską. Krótki komentarz prezydenta USA

W skrócie Donald Trump skomentował incydent z rosyjskimi dronami nad Polską, sugerując, że mogła to być pomyłka.

Polscy politycy, w tym premier Donald Tusk, jednoznacznie obwinili Rosję za naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.

Podkreślono, że atak dronami był wymierzony nie tylko w Polskę, ale również w całą Europę.

Wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych padła w czwartek w rozmowie z dziennikarzami przed wejściem na pokład helikoptera Marine One.

Rosyjskie drony nad Polską. Donald Trump: To mogła być pomyłka

Agencja Reutera przekazała, cytując słowa republikanina, iż pytany o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, stwierdził, że "wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski mogło być pomyłką".

- Nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji, ale mam nadzieję, że wkrótce się ona zakończy - dodał Donald Trump.

W środę amerykański przywódca zamieścił jedynie krótki wpis na platformie Truth Social, gdzie odniósł się do wydarzeń w Polsce. "O co chodzi z naruszaniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej za pomocą dronów? Ruszamy" - napisał republikanin.

Naruszenie przestrzeni powietrznej. Polscy politycy są zgodni

Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk podkreślał, że wszyscy europejscy członkowie NATO "rozumieją, że ta prowokacja, ten atak przy pomocy dronów, nie był wymierzony tylko w Polskę, był wymierzony w państwa europejskie".

- Odrzucamy wszystkie manipulacje i dezinformacje sugerujące, że to Ukraina stoi za atakiem, albo że to był przypadek. Odpowiedzialność spada na Federację Rosyjską - oświadczył szef polskiego rządu.

W podobnym tonie wypowiadali się także prezydencki minister Marcin Przydacz oraz szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Oni również podkreślali, że za wtargnięcie dronów w polską przestrzeń powietrzną odpowiada Federacja Rosyjska.

