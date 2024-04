Szef rządu wyjaśnił, że chodzi o wykorzystanie dezinformacji oraz cyberataki. - Zarówno premier Belgii, jak i premier Czech wyraźnie dawali do zrozumienia, że wszyscy mamy powody obawiać się rosyjskiej ingerencji , czy to poprzez sieć internetową, czy przez dezinformację - ostrzegł premier.

Polak oskarżony o współpracę z Rosją. Donald Tusk komentuje

- Chciałbym zaapelować do wszystkich bez wyjątku, by nie robili niczego, co może dziś osłabić Ukrainę - zwrócił się do Polaków premier.