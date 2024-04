- Musimy podjąć pilne działania, aby nadrobić zapóźnienia . Nie chcę używać polityki do spraw wojskowych (...), jednak Polska jest w sytuacji trudniejszej niż mogła być . Płacimy duży koszt za początek rządów PiS w wykonaniu Antoniego Macierewicza - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej Donald Tusk .

- My go przygotowaliśmy pod koniec 2014 roku, a dopiero niedawno podpisano umowę na dwie baterie i zrobił to dopiero Mariusz Błaszczak - ciągnął dalej lider KO.