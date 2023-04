- To jest tradycja, być może dla mnie trochę ryzykowna. Zacząłem nasz dzień od porannego wyjazdu do Ropczyc, do kapitalnego zakładu pracy. Dostałem informację, nawet nie chciało mi się wierzyć, gdy mówiłyście, że to jedna z najnowocześniejszych stoczni żaglowych i że są tam w poważnym kłopocie - zaczął Donald Tusk.

Stocznia w Ropczycach. Tusk: Tam Bezos zamawia części

Szef Policji Obywatelskiej podkreślił, że jest to przykład tego, z jakimi problemami muszą mierzyć się przedsiębiorcy. - Tam Bezos, miliarder, zamawia części do nowoczesnych, potężnych statków. I ci przedsiębiorcy mówią, że być może wkrótce będzie trzeba zwijać interes, że w ciągu chwili prezes Kaczyński może coś wymyślić, i że nie są w stanie sporządzić prostego business planu - mówił polityk.

- Wszyscy przedsiębiorcy, których spotykam, mówią, że to, co najgorsze z ich punktu widzenia to kontynuacja tych rządów, które czynią ich działalność kompletnie nieprzewidywalną. Polacy widzą, jak wielkim zagrożeniem dla ich miejsc pracy są rządy PiS - zaznaczył Tusk.

- Ci przedsiębiorcy wiedzieli, że mówią do kamer. Mimo tego nie bali się, bo wiedzą, że jeżeli chcemy zmiany, nie możemy się bać - dodał lider KO.