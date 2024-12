W piątek rano nad Bałtykiem obowiązywały jeszcze ostrzeżenia przed silnym wiatrem. To zagrożenie jest już nieaktualne, jednak po południu wydano nowe alerty . Tym razem dotyczą one niebezpiecznego oblodzenia na drogach i chodnikach na południu kraju.

Alerty na całym południu

Alerty zaczną obowiązywać o godz. 17:00 w piątek i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w sobotę.

IMGW na tych terenach prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Ponieważ temperatura wieczorem i w nocy obniży się do około -1 st. C, a przy gruncie do -3 stopni, zamarzające opady mogą powodować oblodzenie.