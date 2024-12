Zgodnie z Kodeksem pracy, dni ustawowo wolne od pracy to te, które zostały określone w kalendarzu świąt państwowych i kościelnych. Jeśli któreś z nich przypada w niedzielę, pracodawca nie ma dodatkowych obowiązków. Jednakże , gdy święto wypada w sobotę , musi zapewnić pracownikom inny dzień wolny.

Święta przypadające na sobotę a dni wolne od pracy 2025

Oznacza to, że pracodawca musi udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego, aby nie doszło do przekroczenia norm czasu pracy. W praktyce oznacza to, że za święto przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie.