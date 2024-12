Zaległy urlop przechodzi na kolejny rok? Kodeks pracy mówi wprost

Co w sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego do końca roku? Wówczas zaległe dni wolne należy odebrać maksymalnie do 30 września następnego roku. Wynika to z przepisów Kodeksu pracy, a konkretnie art. 168 (Ostateczny termin udzielenia urlopu): "Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167".