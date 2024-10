Decyzja w sprawie deportacji Pawła Szopy. Pilny komunikat prokuratury

Jest decyzja o deportacji Pawła Szopy, właściciela marki Red is Bed - informuje Prokuratura Krajowa. W piątek Szopa został zatrzymany na Dominikanie. "Trwają uzgodnienia co do daty przekazania" - poinformowano. Szopa był poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.