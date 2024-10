W piątek na Dominikanie doszło do zatrzymania Pawła Szopy - ściganego listem gończym, europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu właściciela firmy odzieżowej "Red is bad". Mężczyzna jest zamieszany w aferę wokół Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych , której od kilku miesięcy przyglądają się polskie służby.

Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak przekazała w sobotę, że teraz rozważane są dwie procedury, jak Szopa mógłby powrócić do kraju.

- Pierwsza to ekstradycja, ponieważ Paweł S. został zatrzymany na podstawie międzynarodowego listu gończego, który inicjuje procedurę poszukiwawczą, a w konsekwencji procedurę ekstradycyjną. Ale możliwe jest również zastosowanie procedury deportacyjnej, która jest również znacznie sprawniejsza, zajmuje mniej czasu, bo jest to procedura administracyjna - powiedziała prok. Anna Adamiak.

Paweł Szopa zatrzymany. "Red is bad" zawiesza działalność

Tymczasem na stronie internetowej marki "Red is bad" pojawiło się oświadczenie o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa.

"Informujemy, iż w związku z wypowiedzeniem nam rachunku bankowego, blokadami kont oraz trudnościami związanymi z próbami założenia nowego rachunku bankowego zmuszeni jesteśmy do zawieszenia działalności" - czytamy.

W komunikacie podkreślono też, że wszystkie zamówienia złożone do wtorku 15 października do godziny 16 będą zrealizowane. Nie wiadomo jednak, co z pozostałymi transakcjami.