Decyzja sądu ws. Nergala. Artysta miał znieważyć godło

Proces przed sądem dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu Behemoth, która odbywała się pod nazwą "Rzeczpospolita Niewierna". Trasa trwała między 30 września a 10 października 2016 roku. Grafika, która widniała na materiałach promujących, a także na samych plakatach, przedstawiała białego orła bez korony - zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. Co więcej, w postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż.

W poniedziałek sąd skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Znieważenie godła. Sąd dwukrotnie uniewinnił Nergala

Napis "Rzeczpospolita Niewierna" umieszczono także nad orłem. Prokuratura oskarżyła Adama Darskiego i dwóch jego współpracowników o znieważenie godła polskiego. Lider zespołu tłumaczył, że tytuł trasy odnosi się do miejsca, w którym żyjemy, a którym jest polskie pluralistyczne społeczeństwo.

W kwietniu 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił członków zespołu oraz grafika. Po kilku miesiącach Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok niższej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W 2022 roku zapadł drugi wyrok uniewinniający , również wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Zdaniem wymiaru sprawiedliwości, wzór graficzny nie jest wizerunkiem godła polskiego.

Od wyroku uniewinniającego sądu I instancji prokurator wniósł apelację. - Zarzuty we wniesionej apelacji dotyczyły i obrazy przepisów prawa materialnego i prawa proceduralnego - mówił prokurator z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Michał Kroplewski. Jak dodał, jego zdaniem dotyczyło to błędnej interpretacji art. 137 Kodeksu karnego, który głosi: "Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".