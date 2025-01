Czym jest renta wdowia?

Zasady otrzymania renty wdowiej

Renta wdowia nie zawsze się opłaca

Dziennik Gazeta Prawna przeanalizował sytuację, kiedy to renta wdowia nie jest korzystna dla świadczeniobiorcy. Przykładem był sześćdziesięciodwuletni pan Adam, który pobiera własną rentę w wysokości 5 500 zł oraz po śmierci żony nabył prawo do renty rodzinnej. Pan Adam rozważa więc połączenie własnej emerytury z rentą rodzinną, jednak okazuje się, że spowoduje to przekroczenie limitu 3-krotności najniższej emerytury, co oznacza obniżenie świadczeń.