Renta wdowia nie jest oddzielnym świadczeniem, ale możliwością pobierania dwóch, które do tej pory wzajemnie się wykluczały. Jest ona formą renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Do tej pory wdowy i wdowcy musieli decydować, czy będą pobierać swoje świadczenie, czy rentę po zmarłym małżonku. Od lipca 2025 oba świadczenia będzie można połączyć. Jest to forma walki z ubóstwem wśród samotnych seniorów, którym trudno utrzymać się w pojedynkę z jednej wypłaty z ZUS/KRUS.

Wysokość renty wdowiej

Wysokość renty wdowiej początkowo będzie wynosiła 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku plus 100 proc. własnego świadczenia. Seniorzy będą mieli tu do wyboru również drugą opcję, w której pobieraliby 15 proc. własnego świadczenia i 100 proc. renty rodzinnej.

Kwota wypłat będzie tu sukcesywnie rosnąć w kolejnych latach. Od 1 stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w ramach renty wdowiej zostanie podwyższona do 25 proc.

Terminy składania wniosków o rentę wdowią

Nabór wniosków o rentę wdowią rusza 1 stycznia 2025 roku. Emeryci nabędą prawa do tego świadczenia dopiero w połowie roku. ZUS podkreśla, że ze składaniem wniosków o rentę wdowią nie trzeba się spieszyć, jest na to czas do 1 lipca 2025.

Jeśli senior ma ustalone prawo do renty rodzinnej, wystarczy, że złoży wniosek ERWD o połączenie świadczeń. Natomiast wdowy i wdowcy, którzy nie mają ustalonego prawa do renty rodzinnej, najpierw powinni złożyć wniosek o wyliczenie drugiego świadczenia. W tym celu należy wypełnić wniosek ERR. Można to zrobić osobiście, pobierając wzory wniosków ze strony zus.pl. Reklama

Można też wysłać wniosek pocztą lub złożyć go w formie elektronicznej przez PUE/eZUS. Formularz ERWD będzie dostępny od 1 stycznia 2025 na stronach ZUS.

Komu przysługuje renta wdowia?

Otrzymanie prawa do świadczenia obwarowane jest pewnymi warunkami. Głównym jest tu kryterium wieku, czyli osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Pozostałe warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać rentę wdowią to:

prawo do co najmniej dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku;

pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka;

ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku najwcześniej w wieku 55 lat (wdowa) lub 60 lat (wdowiec);

brak nowego związku małżeńskiego.

Co ważne, łączna suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotnej wysokości najniższej emerytury (obecnie 5 342,88 zł brutto). Jeśli tak się stanie, świadczenia zostaną pomniejszone o kwotę przekroczenia. Każdy emeryt może sprawdzić w specjalnej ankiecie, czy należy mu się renta wdowia.

Źródło: zus.pl