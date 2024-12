Od 2025 roku będzie obowiązywało nowe świadczenie. Część seniorów dostanie prawo do tzw. renty wdowiej. Sprawdzenie, czy nam też będzie przysługiwać, jest naprawdę proste.

Jak sprawdzić, czy masz prawo do renty wdowiej? Wejdź na stronę ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o utworzeniu ankiety, dzięki której w łatwy sposób można sprawdzić, czy dana osoba spełnia wszystkie warunki i może starać się o przyznanie renty wdowiej. Ankieta składa się z siedmiu pytań. Reklama

Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczącej wdowiej renty ma potwierdzić posiadanie prawa do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno jest rentą rodzinną. Negatywna odpowiedź na to zapytanie skutkuje zakończeniem ankiety, ponieważ jest to warunek kluczowy. Jeśli odpowiemy tak, to musimy odpowiedzieć na dalsze pytania, które dotyczyć będą:

naszej płci

naszego wieku

daty śmierci małżonka

pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci zmarłego

bycia w nowym związku małżeńskim

wysokości wszystkich świadczeń pobieranych przez wnioskodawcę.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zgodnie z prawdą należy kliknąć pomarańczowy przycisk "Sprawdź". Na ekranie pojawi się wynik przekazujący, czy spełniamy wymagane warunki.

W tym miejscu znajduje się ankieta przygotowana przez ZUS , dzięki której ustalimy, czy mamy prawo do renty wdowiej.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to świadczenie, które będzie przysługiwać wdowom lub wdowcom, którzy mają prawo do otrzymywania dwóch świadczeń - renty rodzinnej oraz własnego świadczenia w postaci emerytury lub renty. Na mocy wniosku i spełnienia pozostałych warunków zostają one połączone i wypłacane w postaci renty wdowiej.

Innymi warunkami, jakie trzeba spełnić do otrzymania wdowiej renty, są: Reklama

osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)

pozostanie ze współmałżonkiem/ką we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka

nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym nie wcześniej niż w dniu ukończenia przez wnioskodawcę 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn)

brak nowego związku małżeńskiego

Jeśli wszystkie te wymogi są spełnione i zostanie złożony wniosek, to senior będzie mógł wybrać, jak chce, aby jego świadczenia zostały połączone. ZUS może wypłacać rentę wdowią w postaci:

100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia lub

100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

U seniorów, którym przysługuje prawo do renty rodzinnej oraz jednoczesne prawo do pobierania emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacać jedną z trzech opcji:

100 proc. renty rodzinnej, 15 proc. emerytury i 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego

100 proc. emerytury, 15 proc. renty rodzinnej i 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego

100 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15 proc. renty rodzinnej i 50 proc. emerytury.