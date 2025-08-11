Uczestnikom badania przeprowadzonego przez Opinia24 dla radia RMF FM zadano pytanie, czy według nich Karol Nawrocki będzie prezydentem samodzielnym i niezależnym od Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedzi negatywnej udzieliło na nie 44 proc. ankietowanych - 26 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie nie", a 18 proc. - "raczej nie".

Odmiennego zdania jest 28 proc. badanych. W grupie tej 9 proc. osób wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 19 proc. - "raczej tak". 14 proc. ankietowanych stwierdziło, że Nawrocki ani nie będzie niezależny, ani zależny. Tyle samo osób nie ma zdania na ten temat.

Prezydentura Karola Nawrockiego. Wyborcy KO i Konfederacji nie wierzą w niezależność prezydenta

Negatywne podejście do niezależności Karola Nawrockiego dominuje wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Przeważająca większość z nich - 84 proc. - nie wierzy w samodzielność nowego prezydenta, a jedynie 5 proc. wyraża odmienne zdanie.

Również wśród wyborców Konfederacji, większość osób nie wierzy w niezależność Nawrockiego, choć różnice są tu znacznie mniejsze. Odpowiedzi negatywnej udzieliło bowiem 44 proc., a pozytywnej - 37 proc.

W samodzielność następcy Andrzeja Dudy wierzy natomiast większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości - 71 proc. Przeciwnego zdania jest 12 proc. deklarujących poparcie dla tej partii.

Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 4-6 sierpnia. Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Afera wokół KPO w ''Śniadaniu Rymanowskiego''. Bosak: Zorganizowany proceder. Powstał czarny rynek spółek. Handluje się nimi w Internecie Polsat News Polsat News