W skrócie Koalicja Obywatelska wygrywa sondaż wyborczy, lecz ma trudności z uzyskaniem większości potrzebnej do utworzenia rządu.

Z sondażu wynika, że dwóch koalicjantów KO nie przekroczyłoby progu wyborczego i nie dostałoby się do Sejmu.

Zjednoczona Prawica traci poparcie, Konfederacja zajmuje trzecie miejsce, do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica.

Z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na KO swój głos chciałoby oddać 28,1 proc. dorosłych Polaków. Partia Donalda Tuska zyskała 2,3 pkt proc. poparcia w stosunku do poprzedniego badania, które przeprowadzono w lipcu.

Spadek poparcia odnotowała Zjednoczona Prawica, którą w nadchodzących wyborach poparłoby 27,4 proc. respondentów. Jest to o 0,9 pkt proc. gorszy wynik w stosunku do lipcowego badania taj pracowni.

Sondaż partyjny. Konfederacja trzecia, dwóch koalicjantów KO poza Sejmem

Na trzecim miejscu sondażu uplasowała się Konfederacja, na którą głos chciałoby oddać 17,3 proc. obywateli naszego kraju. Ugrupowanie to straciło w ciągu ostatniego miesiąca 0,1 pkt proc. poparcia.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze tylko Lewica z wynikiem 5,5 proc. poparcia. Ugrupowanie to zaliczyło spadek poparcia o 1,2 pkt proc.

Na kolejnych miejscach w badaniu uplasowały się: PSL (3,6 proc.), Razem (3,1 proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (3,1 proc.) i Polska 2050 (2,6 proc.).

Obecna koalicja rządowa bez większości

Z symulacji wykonanej na podstawie modelu prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że KO mogłaby liczyć na 174 mandaty, PiS - 169, Konfederacja 99, a Lewica otrzymałaby 18 miejsc w Sejmie.

Taki wynik oznaczałby, że obecnie rządząca koalicja otrzymałaby poniżej 200 miejsc w Sejmie i miałby duży problem z utrzymaniem władzy.

Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na próbie N=1000.

