W skrócie 93 proc. pytanych Polaków chce, aby prezydent Karol Nawrocki współpracował z rządem Donalda Tuska ponad podziałami politycznymi.

Według sondażu najwięcej zwolenników współpracy znajduje się wśród wyborców koalicji rządzącej, ale także wyborcy opozycji w większości popierają ten pomysł.

Zarówno Donald Tusk, jak i Karol Nawrocki podkreślają znaczenie współpracy w kwestiach fundamentalnych, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Radia Zet zadano pytanie: Czy pana/pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien współpracować z rządem Donalda Tuska ponad podziałami politycznymi?

60 proc. respondentów postawiło na odpowiedź "zdecydowanie tak". Opcję "raczej tak" wybrało 33 proc. odpowiadających.

Czy Polacy chcą współpracy rządu i prezydenta? Nowy sondaż

Przeciwników idei współpracy prezydenta i rządu jest nieporównywalnie mniej - 0,5 proc. "zdecydowanie" nie doradzałoby głowie państwa porozumienia z rządem, zaś odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 5 proc. ankietowanych. Zdania w sprawie nie miało ok. 1 proc. badanych.

Jak wynika z sondażu, zwolennikami współpracy na linii prezydent - rząd, są przede wszystkim wyborcy koalicji rządzącej. Wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej pomysł poparło 99 proc. z nich. Idea jest bliska także głosującym na Lewicę (97 proc.) i Trzecią Drogę (91 proc.).

Respondenci deklarujący się jako zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości w większości wybierali opcję "raczej tak" (59 proc.), mniej (30 proc.) "zdecydowanie tak".

7 proc. ankietowanych wspierających PiS odpowiedziało, że prezydent nie powinien nawiązywać porozumienia z rządem Donalda Tuska.

Podobnie sytuacja wygląda wśród wyborców Konfederacji. 54 proc. ankietowanych z tej grupy wskazało, że Karol Nawrocki "raczej" powinien współpracować z obecnym obozem władzy. "Zdecydowanie" pozytywnie nastawionych do pomysłu jest 30 proc. z nich.

10 proc. wskazało z kolei, że nie powinno dojść do współpracy głowy państwa i rządu.

Współpraca Donalda Tuska i Nawrockiego. Deklaracje obu stron

Donald Tusk podkreślał, że pomimo wielu różnić pomiędzy nim a Karolem Nawrockim, w kwestii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej zarówno rząd jak i prezydent powinni mówić jednym głosem. Również głowa państwa deklarowała otwartość na współprace w kwestiach "najważniejszych".

Podczas wtorkowej konferencji prasowej na konieczność utrzymania spójnej polityki międzynarodowej zwracał uwagę rzecznik rządu Adam Szłapka. - Polska nie może mieć dwóch polityk zagranicznych, Polska musi mieć jedną politykę zagraniczną - przekonywał.

Pierwsze od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego spotkanie prezydenta i premiera odbyło się 14 sierpnia. - Ustalili, że w tych kwestiach fundamentalnych, dotyczących naszego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, kwestii dyplomatycznych, musi być współpraca zgodnie z konstytucją - mówił wkrótce później Szłapka.

