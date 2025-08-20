Ukraina powinna oddać Rosji ziemię? Polacy odpowiedzieli w sondażu
Większość Polaków nie chce, aby Ukraina szła na ustępstwa wobec Rosji - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS. Uleganiu presji agresora sprzeciwia się 50,5 proc. pytanych, podczas gdy przeciwnego zdania jest 37,4 proc. respondentów. Tymczasem Wołodymyr Zełenski zapowiada, że kwestie terytorialne pozostają sprawą wyłącznie między nim a Władimirem Putinem.
W skrócie
- Większość Polaków sprzeciwia się ustępstwom Ukrainy wobec Rosji, co pokazuje sondaż IBRiS.
- Największe poparcie dla twardej postawy Zełenskiego wyrażają kobiety, osoby 50+, mieszkańcy średnich miast oraz osoby z podstawowym wykształceniem.
- Najwięcej zwolenników ustępstw wobec Rosji jest wśród wyborców Konfederacji, trzydziestolatków oraz widzów TV Republika.
Z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 50,5 proc. Polaków nie chce, aby Ukraina zgadzała się na ustępstwa terytorialne wobec Rosji w zamian za ewentualny pokój. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybiera przy tym 29,3 proc. pytanych, a "raczej nie" - 21,2 proc.
Sondaż. Czy Ukraina powinna iść na ustępstwa wobec Rosji?
Przeciwnego zdania jest 37,4 proc. ankietowanych, z czego na pytanie o konieczność ulegania żądania Rosji "zdecydowanie tak" odpowiada 12,7 proc. osób, a "raczej tak" - 24,7 proc. Zdania na ten temat nie ma 12,1 proc. uczestników badania.
W grupie osób, które uważają, że ustępstwa nie są drogą do zapanowania pokoju, przeważają głównie wyborcy obozu rządzącego (77 proc.), z kolei akceptuje je duży odsetek osób niebiorących udziału w wyborach (57 proc.).
Idąc dalej, twarda postawa prezydenta Zełenskiego cieszy się poparciem przeważnie kobiet (55 proc.), pięćdziesięciolatków (74 proc.), mieszkańców średnich miast (62 proc.), osób z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (59 proc.). Informacje na temat krajowych i światowych wydarzeń czerpią oni zazwyczaj z prasy drukowanej i tygodników (75 proc.) oraz kanałów informacyjnych TVN24 (74 proc.) i TVP Info (73 proc.).
Wyborcy Konfederacji "za" poddaniem się presji Kremla. Zełenski chce rozmowy z Putinem
Za tym, by Ukraina, negocjując z Rosją zakończenie wojny, poszła na ustępstwa względem Rosji jest najwięcej wyborców Konfederacji (61 proc.), trzydziestolatków (73 proc.), mieszkańców małych miast (50 proc.), osób z wykształceniem średnim (47 proc.) i tych, których głównym źródłem informacji pozostaje TV Republika (55 proc.).
Media donoszą tymczasem, że Rosja zamierza żądać od Ukrainy oddania jej całego Donbasu, także z tymi częściami, które wciąż kontrolowane są przez Ukraińców. Ponadto, Putin niezmiennie dąży do uznania swojej suwerenności nad okupowanym od 2014 r. Krymem, demilitaryzacji Ukrainy i rezygnacji Kijowa z członkostwa w NATO.
Podczas poniedziałkowych rozmów w Białym Domu prezydent Wołodymyr Zełenski po raz kolejny podkreślił, że jego kraj dąży do trwałego pokoju, a nie jedynie zawieszenia broni, ale pokój ten musi być sprawiedliwy.
Amerykańska strona przygotowała z kolei mapę Ukrainy, która przedstawiała aktualną sytuację na froncie. - Kwestia terytorium pozostanie sprawą między mną a Putinem - uciął jednak dyskusję ukraiński przywódca.