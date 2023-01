Czy 8 stycznia to niedziela handlowa? Te sklepy będą otwarte

Spis treści: 01 Czy 8 stycznia jest niedziela handlowa?

02 Niedziele handlowe 2023 - kiedy zrobimy zakupy?

03 Zakaz handlu w niedziele - kogo nie obowiązuje? Religia Święta nakazane w Polsce w 2023 roku. Kiedy musisz uczestniczyć we mszy?

Czy 8 stycznia jest niedziela handlowa?

Zakaz handlu w niedziele wprowadzono w Polsce na mocy Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisami większość niedziel w roku to niedziele niehandlowe, kiedy to większość sklepów pozostaje zamknięta. Niemal co tydzień powstają więc pytania, kiedy jest niedziela handlowa i czy można swobodnie udać się na zakupy, czy też lepiej zaopatrzyć się we wszystko w sobotę.

Czy 8 stycznia jest niedzielą handlową? Kiedy jest niedziela handlowa w styczniu? Niestety, 8 stycznia nie zrobimy zakupów wszędzie tam, gdzie chcemy. Jest to niedziela niehandlowa, więc większe sklepy z odzieżą, supermarkety czy sklepy budowlane pozostaną zamknięte. W styczniu zaplanowano jednak niedzielę handlową - przypada na 29 stycznia.

Niedziele handlowe 2023 - kiedy zrobimy zakupy?

Ograniczenie handlu w niedzielę i święta weszło w życie w marcu 2018 roku. Od tego czasu liczba niedziel handlowych stopniowo malała. W roku 2020 było ich już tylko 7 i od tego czasu liczba ta utrzymuje się na stałym poziomie.

W związku z tym w roku 2023 również będziemy mogli zrobić zakupy jedynie w 7 niedziel w roku. Kiedy dokładnie? To:

29 stycznia

2 kwietnia

30 kwietnia

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia.

W grudniu czeka nas jedna nietypowa niedziela handlowa. Przypada 24 grudnia, czyli w Wigilię. Tego dnia zakupy będzie więc można zrobić maksymalnie do godziny 14:00.

Zdjęcie W roku 2023 tylko 7 niedziel będzie handlowych. Kiedy wypada niedziela handlowa w styczniu? / 123RF/PICSEL

Zakaz handlu w niedziele - kogo nie obowiązuje?

Za złamanie zakazu handlu sklepom grozi kara finansowa. Może być bardzo wysoka - nawet do 100 tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach, jeśli ktoś notorycznie będzie łamać prawo, przewidywana jest również kara pozbawienia wolności.

Nie oznacza to jednak, że w niedziele niehandlowe nie uda nam się nigdzie zrobić zakupów. Ustawa przewiduje pewne wyjątki. W każdą niedzielę mogą być otwarte między innymi:

piekarnie

cukiernie

kwiaciarnie

lodziarnie

stacje paliw

apteki i punkty apteczne

sklepy na dworcach, lotniskach czy w punktach hotelowych

sklepy, w których właściciel sam stanie za ladą.

Nawet w niedzielę 8 stycznia 2023 roku w niektórych miejscach będzie więc można zrobić zakupy - mimo że jest to niedziela niehandlowa.

