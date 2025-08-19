Limity dorabiania do emerytury są aktualizowane co trzy miesiące na podstawie danych o przeciętnym wynagrodzeniu podawanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W drugim kwartale 2025 roku średnie wynagrodzenie wyniosło 8748,63 zł brutto - to spadek w porównaniu do pierwszego kwartału, gdy wynosiło 8962,28 zł. W efekcie progi dorabiania spadają, co oznacza, że emeryci i renciści będą mogli zarobić mniej bez konsekwencji dla swoich świadczeń.

Poprzednie limity (obowiązujące do sierpnia 2025) pozwalały na dorobienie do kwoty 6273,60 zł (70 proc. średniego wynagrodzenia) bez zmniejszenia świadczenia i do 11651 zł (130 proc.) bez zawieszenia. Nowe kwoty są niższe odpowiednio o około 150 zł i 280 zł.

Jakie są nowe progi dorabiania do emerytury od września 2025?

Od 1 września do końca listopada 2025 roku obowiązują następujące limity:

70 proc. przeciętnego wynagrodzenia : 6 124 zł brutto - po przekroczeniu tej kwoty : 6 124 zł brutto - po przekroczeniu tej kwoty ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę;

130 proc. przeciętnego wynagrodzenia: 11 373,20 zł brutto - po przekroczeniu tej kwoty ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Przykładowo, jeśli dodatkowe zarobki wyniosą 6200 zł miesięcznie, emerytura może zostać pomniejszona o około 75 zł. Przy 6500 zł obniżka wzrośnie do ponad 370 zł. Te zmiany dotkną setek tysięcy osób, które łączą emeryturę z pracą zarobkową.

Ile maksymalnie może potrącić ZUS? Kwoty maksymalnego zmniejszenia

ZUS nie potrąca całej nadwyżki - obowiązują limity maksymalnego zmniejszenia świadczenia, waloryzowane raz w roku. Jeśli więc zarobki przekroczą 6 124 zł brutto, ale zmieszczą się w limicie 11 373,20 zł brutto, ZUS potrąci maksymalnie:

939,61 zł - dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł - dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Ten mechanizm chroni świadczeniobiorców przed zbyt dużymi potrąceniami, nawet jeśli zarobki znacznie przekroczą progi.

Kogo nie obowiązują limity dorabiania w ZUS?

Nie wszyscy muszą pilnować nowych progów. Limity dorabiania nie dotyczą:

emerytów, którzy rozpoczęli pobieranie świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) - oni mogą dorabiać bez ograniczeń;

osób pobierających renty dla inwalidów wojennych i wojskowych;

Progi dorabiania do emerytury są istotne dla tych osób, które przeszły na emeryturę lub rentę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

