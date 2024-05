Tylko wrzesień może mieścić się w pogodowej normie. Wcześniejsze letnie miesiące zapowiadają się na wyjątkowo upalne. Tak wynika z najnowszej eksperymentalnej prognozy długoterminowej opublikowanej przez Centrum Modelowania Meteorologicznego.

Czerwiec zrobi się gorący

Dzięki tej symulacji mamy szansę się dowiedzieć, jakich temperatur i opadów można się spodziewać w okresie od czerwca do września. Wiele wskazuje na to, że już w czerwcu pogoda mocno da się nam we znaki. Niewykluczone nawet, że już wtedy mogą pojawić się upały.

Według IMGW w tym miesiącu średnia temperatura w całym kraju będzie wyższa od normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to, że miesiąc będzie bardzo ciepły. Niewykluczone nawet, że już wtedy mogą pojawić się upały.

Czerwiec będzie jeszcze cieplejszy niż zazwyczaj. W całym kraju temperatury przekroczą normę. Na wschodzie trzeba też liczyć się z dużą ilością deszczu / IMGW /

Gorąc nie będzie jedynym męczącym zjawiskiem, z którym przyjdzie nam się mierzyć w czerwcu. Prognoza IMGW wskazuje, że wschodnia część kraju doświadczy też więcej opadów niż zwykle.

Na częstsze i być może bardziej intensywne ulewy będą musieli się przygotować mieszkańcy Suwalszczyzny, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski oraz województwa świętokrzyskiego. Tam suma opadów będzie wyższa od średniej wieloletniej. W reszcie kraju opady zmieszczą się w normie.

Pogoda w lipcu z masą słońca

Upałów z pewnością nie unikniemy w lipcu, który również będzie cieplejszy niż zazwyczaj. Temperatury mają przekraczać średnią w całym kraju, bez wyjątków. Nie powinny więc dziwić nas wartości przekraczające czasami próg 30 stopni Celsjusza. Reklama

Gorąca raczej nie złagodzą opady deszczu, które według prognoz zmieszczą się w średniej typowej dla tego miesiąca. Oznacza to, że w lipcu mogą nas czekać zarówno okresy suszy, jak też intensywnych, krótkotrwałych ulew i burz, typowych dla tego okresu.

Lipiec będzie gorący i upalny. Temperatury w całym kraju będą wyższe od średniej wieloletniej / IMGW /

Pogodowa powtórka z lipca

Kolejny letni miesiąc znowu będzie wyjątkowo gorący. Sierpień - podobnie jak lipiec - w całej Polsce będzie gorętszy od średniej z lat 1991-2020. To oznacza upalne i słoneczne dni. Okresami temperatury będą mocno dawać się nam we znaki. Znowu mogą przyjść fale męczących upałów, szczególnie groźne dla dzieci, seniorów czy osób cierpiących na choroby układu krążenia.

Na większe niż zazwyczaj deszcze, które mogłyby przynieść ulgę podczas gorąca raczej nie ma co liczyć. Opadów będzie tyle, ile zwykle o tej porze roku. Zmieszczą się one w średniej wieloletniej we wszystkich województwach.

Lato w sierpniu będzie gorętsze niż zazwyczaj. W całym kraju mogą się zdarzać upały / IMGW /

Wrzesień z namiastką normalności

Pogoda zlituje się nad nami we wrześniu. Jak prognozuje IMGW to właśnie w tym miesiącu średnie temperatury wrócą już do normy, w dodatku w całym kraju.

Jeśli ten model się sprawdzi, we wrześniu temperatury będą już typowe dla tego miesiąca, a my będziemy mogli odpocząć po wyjątkowo gorących czerwcu, lipcu i sierpniu. Reklama

To samo dotyczy opadów, których również na terenie całej Polski będzie tyle, ile średnio w latach 1991-2020. Deszczu nie będzie więcej ani mniej niż zwykle we wrześniu.

We wrześniu temperatury wrócą do normy i pogoda powinna być typowa dla tego okresu / IMGW /

Warto pamiętać, że jest to prognoza długoterminowa, więc jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Przewidywanie pogody na tak odległy termin jest niezwykle trudnie i wciąż - mimo wykorzystywania najnowszych technologii - nie zawsze się sprawdza.

Jest to orientacyjna, eksperymentalna prognoza pogody. Kolejne przewidywania mogą się od niej znacząco różnić. Warto więc na bieżąco śledzić najnowsze doniesienia pogodowe .

