Maj nie aż tak ciepły

Wiele wskazuje na to, że pomimo bardzo udanego początku kolejne dni maja będą wyraźnie chłodniejsze i tego typu warunki mogą się utrzymać mniej więcej do połowy miesiąca . Najchłodniej będzie w północno-wschodniej części kraju.

Zgodnie z prognozami IMGW kolejne dni upłyną pod znakiem temperatur niższych niż na początku miesiąca . Możliwe że do końca tygodnia w większości kraju temperatura raczej nie przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Wyspa chłodu na północy i wschodzie

Jak informuje Centrum Modelowania Meteorologicznego 20. tydzień roku, czyli okres od 13 do 19 maja, może się okazać chłodny na północy, północnym wschodzie oraz wschodzie kraju. Na tych terenach temperatury mogą być niższe od średniej wieloletniej nawet o 2,4 st. C. Niewykluczone, że miejscami może w tym czasie dochodzić do nocnych przymrozków.