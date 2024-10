Na piątkowe posiedzenie Sejmu zaplanowano przedstawienie raportu "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2023 r.".

Temat bezpieczeństwa na polskich drogach poruszany jest często w ostatnich miesiącach, ze względu choćby na głośne wypadki, które szczególnie poruszają społeczeństwo - ten na Trasie Łazienkowskiej czy zeszłoroczny wypadek na A1 , w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Reklama

Bezpieczeństwo na drogach. Najwięcej ofiar na drogach wiejskich

Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych "Alter Ego", przyznaje, że to drastyczne przykłady. - Warto byłoby się zastanowić nad rozwiązaniami, dzięki którym kierujący pojazdami mechanicznymi (samochodami, motocyklami) uczestniczący w wypadkach drogowych, które związane były z udziałem w nielegalnych wyścigach, drastycznym przekraczaniem prędkości albo orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych lub uprawnień do ich prowadzenia podlegaliby podobnej penalizacji, co np. kierujący w stanie nietrzeźwości, uciekający z miejsca zdarzenia lub będący pod wpływem środków psychotropowych - uważa ekspert.

Pracami w tym temacie ma również zajmować się Komisja Ustawodawcza Senatu, na czele której stoi Krzysztof Kwiatkowski. - Senator uważa, że poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach to ważna kwestia dla jakości życia obywateli - podkreśla Popiel.

Tymczasem, jak przypomina ekspert, 52 proc. ofiar śmiertelnych wypadków na drogach to ofiary wypadków na drogach wiejskich. - Nie walczymy o to, by drogi te spełniały wymogi bezpieczeństwa. Raport NIK pokazał, że te drogi są ciągle zaniedbane. Jakość dróg, infrastruktura mają podstawowe znaczenie. Te działania, a nie zmiany przepisów prawa karnego i ich kolejne zaostrzanie mają kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Pokazują to prowadzone od lat, również w Polsce, badania. Rzetelne analizy, a nie populizm penalny powinny być drogowskazem dla polskiej wizji bezpieczeństwa na drogach. Reklama

Według eksperta w Polsce wspomniany "populizm penalny" ma się dobrze. - Przekonujemy społeczeństwo, że jeśli zaostrzymy kary, to poprawi nam się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podniesienie wysokości mandatów nie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak i zmiany przepisów dotyczących pieszych - mówi.

Bezpieczeństwo na drogach. Ekspert: Brakuje edukacji

Ekspert podkreśla, że Polska w ostatnich latach osiągnęła największy w Europie spadek liczby zabitych na drogach (w latach 2019- 2023 to spadek o 35 proc.). Widzi jednak luki choćby w edukacji. Jak podkreśla Popiel, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych, nie istnieje bezwzględne pierwszeństwo pieszego. - Pierwszeństwo pieszych, którzy znajdują się na przejściu lub którzy na nie wchodzą (a nie zbliżają się) może okazać się iluzoryczne w zderzeniu z nieodpowiedzialnym kierującym pojazdem - mówi.

Popiel apeluje do pieszych, żeby przed wejściem na przejście zachowali szczególną ostrożność i pełną koncentrację. - Nie warto dla wynikającego z przepisów pierwszeństwa ryzykować zdrowia i życia. Reklama

Według niego plany poprawy bezpieczeństwa na drogach powinny skoncentrować się na pieszych, edukacji, infrastrukturze. - Pieszy ma nie tylko prawa, ale również obowiązki, o czym zapominamy. Udział pieszych wśród ofiar śmiertelnych wypadków to 23,6 proc.

Zaś co do osób zasiadających za kółkiem - kursantów starających się o prawo jazdy, jak uważa Janusz Popiel, powinno się uczyć nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale również kultury jazdy. - Przepis to instrukcja, żebyśmy byli bezpieczni, ale są sytuacje, które nie są przewidziane przez przepisy - podkreśla.

