Kroki prawne przeciwko Adamowi Gomole zapowiedział dawny prezes opolskiego PSL Stanisław Rakoczy. Były już poseł Polski 2050 miał usunąć ludowca z listy kandydatów do sejmiku. Co więcej, prokuratura sprawdza doniesienia o możliwych nieprawidłowościach w finansowaniu kampanii ugrupowania Szymona Hołowni - to skutek publikacji tzw. taśm Gomoły. Za złamanie przepisów grozi do 100 tysięcy złotych kary.