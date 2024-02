W piątek lider Polski 2050 Szymon Hołownia podjął decyzję, że politycy partii zrezygnują z zasiadania w radach spółek. "Żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych" - przekazał w mediach społecznościowych.

Marszałek Sejmu nie musiał długo czekać na reakcję osób związanych z Polską 2050. W sobotę Michał Gniatkowski - poznański prawnik i działacz ugrupowania, który startował w ostatnich wyborach do Sejmu - dał we wpisie na platformie X do zrozumienia, co myśli o zakazie.