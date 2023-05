Ledwo cieszyliśmy się z ciepłym majowym weekendem, a już w nocy z poniedziałku na wtorek musimy pożegnać się z dobrą pogodą .

Pogoda w Polsce. Cyklon Dawid zmierza do nas z Niemiec

Do Polski znad Niemiec zmierza bowiem cyklon Dawid . Ten płytki niż przyniesie ze sobą burze, solidne opady deszcze, a nawet grad. Ulewy, jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mogą trwać nawet przez 12 godzin. Z nieba spadnie nawet do 35 litrów na metr kwadratowy.

- Grad może mieć średnicę do dwóch centymetrów. Porywy wiatru niezbyt duże. Do 60 km/h. Jednak podczas burzy wiadomo, że te zawirowania nawet do 60 km/h mogą powodować utrudnienia - mówił Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW.

Zapewnia jednak, że mimo burz, jakie przyniesie cyklon Dawid, pozostaną z nami wyższe temperatury. - Front będzie wypychał cieplejsze powietrze z zachodu bardziej na wschód. We wtorek na wschodzie będzie do 25 stopni Celsjusza. Na zachodzie będzie więcej chmur i deszcz, to maksymalne wartości na termometrach wyniosą od 19 do 21-23 stopni - wyjaśniał Walijewski.

Pogoda. Cyklon Dawid przyniesie burze. Ostrzeżenia IMGW

Jeszcze w poniedziałek IMGW ma wydać ostrzeżenia dla regionów: od Lubuskiego, Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, woj. śląskie i małopolskie.

Wraz z przemieszczaniem się cyklonu Dawid, a co za tym idzie: zmianami w pogodzie, ostrzeżenia będą wydawane dla kolejnych województw. Walijewski zaznacza przy tym, że niebezpiecznie będzie zwłaszcza od wtorku do czwartku. Wtedy też należy uważać na burze, o które w tych dniach nie będzie trudno.

Jak podaje z kolei serwis twojapogoda.pl, bez parasola nie obędzie się także w piątek. "Temperatura będzie mocno zróżnicowana, w jednych miejscach słupki pokażą poniżej 15 stopni, a w innych powyżej 20" - czytamy.

Jednocześnie serwis przypomina, że w drugiej połowie tygodnia temperatura w nocy i nad ranem ulegnie znacznemu obniżeniu. Słupki rtęci mogą pokazywać poniżej pięciu kresek na plusie, a przy gruncie niewyklucza się także pojawienie przymrozków.

Pogoda na wtorek. Cyklon Dawid namiesza

Jak wynika z najnowszej prognozy pogody IMGW, W nocy z poniedziałku na wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie dość pogodnie. Cyklon Dawid namiesza jednak na południowym zachodzie kraju. Tam prognozowane są słabe opady deszczu oraz burze. Termometry pokażą do około 13 stopni Celsjusza.

Inaczej będzie w ciągu dnia. Na wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, a miejscami będzie padał przelotny deszcz. Na zachodzie i południu możliwe są burze z opadami gradu. W trakcie burz może też spaść od 10 do 20 mm deszczu, a na obszarach podgórskich do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na zachodzie, od 23 do 25 stopni w centrum i na wschodzie. Zimniej będzie na wybrzeżu i w kotlinach sudeckich - od 16 do 18 stopni.

Wiatr będzie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.