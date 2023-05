Ostatnie deszczowe dni i poranne przymrozki wraz z bardzo chłodnymi porankami i nocami w wielu miejscach Polski mogły niektórym dać się we znaki. Jednak, jak się okazuje, taka pogoda to już przeszłość.

Pogoda. Dwa antycyklony namieszają w Polsce

Już od najbliższego weekendu spodziewać możemy się wpływu wyżu znad Skandynawii i Rosji. Odpowiedzialny on będzie za zmianę kierunku wiatru na wschodni, a co za tym idzie, nad Polskę zacznie napływać ciepłe i suche powietrze polarno-kontynentalne. Znaczący wzrost temperatur osiągnie wartości jeszcze w tym roku nienotowane.

25 i więcej stopni w cieniu zobaczą mieszkańcy zachodnich i południowo-zachodnich części kraju, na pozostałym obszarze będzie natomiast powyżej 20 stopni, około 22-23 stopnie w cieniu. Opady deszczu będą przelotne, a pojawią się miejscami na południu, zachodzie i w centrum kraju. Popołudniami i wieczorami doświadczyć będziemy mogli burz, a także drobnego gradu i silnego wiatru.

Pod wpływem skandynawsko-rosyjskiego wyżu, wraz z dużą ilością słońca i temperaturą powyżej 20 stopni pozostaniemy do połowy przyszłego tygodnia. W drugiej jego części odczujemy natomiast wpływ kolejnego wyżu, który dotrze do nas znad Atlantyku przez Wyspy Brytyjskie nad Skandynawię. Niedługo potem temperatura wynosząca około 20-25 stopni Celsjusza obniży się do 15-20 stopni. Wówczas dalej odczuwać będziemy słoneczną aurę, jednak w godzinach popołudniowych i wieczornych miejscami doświadczymy przelotnych deszczy i burz.