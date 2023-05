IMGW ostrzegło w środę mieszkańców o przekroczeniu stanów ostrzegawczych rzek w woj. świętokrzyskim. W związku z tym podniesiono stopień ostrzeżenia hydrologicznego na drugi.

Ostrzeżenia obowiązują głównie do czwartowego przedpołudnia, a w niektórych powiatach do wieczora.

Prognoza pogody. W górach śnieg, w części kraju wciąż deszczowo

Wysoko w Karpatach spodziewane są jeszcze słabe opady deszczu ze śniegiem, a na szczytach w Tatrach śniegu. Na południowym wschodzie i na wschodzie będzie bardzo chłodno. Tam tylko 8-10 stopni Celsjusza. Jeszcze chłodniej będzie w rejonach podgórskich - w Karpatach ok. 6 stopni Celsjusza. W centrum spodziewanych jest ok. 14 stopni. Natomiast najcieplej ma być na zachodzie, do ok. 18 stopni Celsjusza.

Noc z czwartku na piątek zbliżona pogodowo do poprzedniej. Na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i bez deszczu, a na pozostałym obszarze kraju pochmurnie, choć tych przejaśnień ma być coraz więcej. Jedynie na wschodzie zachmurzenie całkowite. Opady deszczu będą słabły. Maksymalnie spadnie go do 5 mm na południu Polski - w Małopolsce, na Podkarpaciu, ziemi świętokrzyskiej i na Górnym Śląsku.

Pogoda na weekend. Czeka nas powrót ciepła

Chociaż ostatnie dni aurą bardziej przypominały jesień niż nadchodzące lato, to w weekend pogoda ma się poprawić. Nie znaczy to jednak, że nie obejdzie się bez deszczu, czy nawet burz.

W sobotę będzie słonecznie, ale na południu i południowym wschodzie w drugiej połowie dnia mogą pojawić się lokalnie przelotne opady deszczu - informuje portal Twoja Pogoda. Na północnym wschodzie będzie od 15-16 stopni Celsjusza, na większym obszarze kraju 18-20, a na południu termometry wskażą nawet 21-23 stopni.

Z kolei niedziela zapowiada się jeszcze cieplejsza, a nawet gorąca. Nad morzem po południu można spodziewać się temperatur od 20 stopni Celsjusza, w większości regionów będzie 21-23 stopnie, natomiast zachodnia część kraju doświadczy prawdziwie letniej pogody - tam wartości na termometrze osiągną 24-25 stopni Celsjusza.

W weekend nie można będzie jednak zapomnieć o burzach z gradem i porywistym wiatrem, których intensywność w sobotę może być duża. Niedziela, chociaż zapowiada się bardzo ciepła, również przygotowała burze, tym razem na większym obszarze kraju - głównie na południu, zachodzie i w centrum Polski.

