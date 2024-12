W czwartek na konferencji prasowej przedstawiono dane z Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za rok 2023.Wynika z nich, że w 2023 roku w mszach uczestniczyło 29 proc. wiernych, a 14 proc. przystępowało do komunii świętej.

Raport podaje, że liczba księży przypisanych do diecezji i eparchii w 2023 r. wyniosła 23 612 duchownych . W 2022 r. wynosiła 23 765, a w 2021 r. 23 984. Najwyższą liczbę księży zanotowano w diecezji tarnowskiej - 1486. Z kolei najmniejszymi diecezjami pod względem liczby księży (nie wliczając ordynariatu polowego WP) była diecezja elbląska - 267 duchownych.

Według rocznika w 2023 r. parafiach w Polsce pracowało 18 553 kapłanów , rok wcześniej było ich 18 629. Ponownie zanotowano także spadek liczby alumnów w seminariach diecezjalnych z 1,2 tys. w 2022 r. do 1039 w 2023 r. W 2023 r. było 102 diakonów stałych - trzech więcej niż rok wcześniej.

W żeńskich zgromadzeniach czynnych w 2023 r. liczba sióstr zakonnych wyniosła 15 632, co stanowi spadek w porównaniu do roku poprzedniego 15,9 tys. Zmniejszyła się również liczba domów zakonnych z 1985 do 1950. Najliczniejszym żeńskim zgromadzeniem były służebniczki NMP (starowiejskie) 784, nazaretanki 637 i elżbietanki 614 sióstr.