Kościół. 301 nowych kandydatów do kapłaństwa. To więcej niż rok temu

W bieżącym roku akademickim do wszystkich seminariów duchownych w Polsce zgłosiło się łącznie 301 kandydatów do kapłaństwa: 196 do ośrodków diecezjalnych, a 105 do seminariów zakonnych. Dane te uwzględniają zarówno kleryków pierwszego roku, jak i tych, którzy rozpoczęli etap propedeutyczny (poprzedzający właściwą formację) oraz postulat czy nowicjat w formacji zakonnej.