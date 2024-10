Kilka dni temu Donald Tusk przekazał, że 800 plus będzie wypłacane na każde dziecko tak długo, jak on będzie odpowiadał za pracę tego rządu. Premier podkreślał, że "nic, co dane, nie będzie odebrane".

Tusk dodawał też, że jednym z celów programu jest walka z ubóstwem w rodzinach wielodzietnych. W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" respondentów zapytano, co mogłoby skłonić Polki i Polaków do posiadania dzieci. Okazuje się, że waloryzacja 800 plus nie jest na pierwszym miejscu. Reklama

Sondaż. Co zachęciłoby do powiększenia rodziny? Polacy wskazali

Najwięcej respondentów, bo 30,7 proc., wskazało, że do posiadania większej liczby dzieci skłoniłby ich łatwiejszy dostęp do mieszkań dla młodych osób. Jak czytamy, uważają tak zarówno wyborcy obozu rządzącego - 29 proc., jak i PiS oraz Konfederacji - 30 proc. Czynnik mieszkaniowy wskazała także największa liczba wyborców niezdecydowanych - 39 proc.

"Na aspekt mieszkaniowy zwróciło uwagę aż 36 proc. tych respondentów, którzy dzieci nie mają" - dodaje "Rzeczpospolita". Na drugim miejscu znalazła się stabilna praca dla młodych - ten czynnik wskazało 22,2 proc. ankietowanych. Z kolei zdaniem 17 proc. do posiadania większej liczby dzieci zachęciłby przyjazny rynek pracy dla kobiet.

"Ciekawie wygląda perspektywa osób, które mają już dzieci, bo aż 79 proc. respondentów z co najmniej trójką pociech zwraca uwagę na to, że kwestia przyjaźniejszego traktowania kobiet na rynku pracy jest ważną zachętą do podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka" - wskazano w sondażu.

800 plus główną zachętą do posiadania dzieci?

Na wspomnianą waloryzację 800 plus wskazało natomiast 12,3 proc. osób biorących udział w badaniu. Reklama

Jak czytamy, w waloryzację wierzą przede wszystkim wyborcy PiS i Konfederacji - choć - jak zaznaczono w publikacji - w ograniczonym zakresie. Tylko niespełna co czwarty wyborca tych ugrupowań wskazał na to świadczenie jako zachętę do powiększenia rodziny. Z kolei w przypadku wyborców koalicji rządzącej to zaledwie 2 proc. ankietowanych.

11,7 proc. respondentów zaznaczyło, że młode osoby nie są zainteresowane posiadaniem dzieci. Z kolei 2,6 proc. oceniło, że zachętą do powiększania rodziny byłaby dobra edukacja dla dzieci. 3,5 proc. osób biorących udział w sondażu wskazało, że nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzono na grupie 1069 osób metodą CATI w dniach 25-26. 10. 2024 r.

