Renta szkoleniowa to świadczenie dla osób, które nie mogą pracować w swoim zawodzie, ale mają szansę na podjęcie innej pracy po przekwalifikowaniu. Pieniądze z tego tytułu wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Świadczenie przyznawane jest na sześć miesięcy, z możliwością przedłużenia nawet o 30 miesięcy, jeśli proces szkolenia tego wymaga. Renta szkoleniowa nie przysługuje w przypadku osiągania jakiegokolwiek przychodu. Jej celem jest wsparcie w czasie nauki nowego zawodu i umożliwienie powrotu na rynek pracy.

Komu przysługuje renta szkoleniowa?

Nie każdy dostanie te pieniądze od ręki. Prawo do renty szkoleniowej mają osoby, które:

są niezdolne do pracy w dotychczasowym zawodzie;

mają orzeczoną celowość przekwalifikowania zawodowego;

spełniają wymagania dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych (od roku do 5 lat w zależności od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy).

Prawo przewidziało jednak wyjątki od tych reguł. Powyższe zasady nie dotyczą osób, które rozpoczęły pracę przed 18. rokiem życia lub w ciągu 6 miesięcy od ukończenia szkoły, a także dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy lub w chorobach zawodowych.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa z ZUS wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty. Jeśli niezdolność do zarobkowania spowodowana jest wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową jej kwota rośnie do 100 proc. tej podstawy. Wtedy jednak pieniądze wypłacane są z Funduszu Wypadkowego.

To świadczenie nie może być niższe od najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W tym roku najniższa renta szkoleniowa to 1409,18 zł brutto, co daje 1143,49 zł na rękę.

Jak się starać o rentę szkoleniową?

Aby uzyskać rentę szkoleniową należy złożyć wniosek ERN. Jest on dostępny na stronie ZUS oraz w każdej placówce. Trzeba do niego dołączyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) oraz ewentualną dokumentację medyczną.

Wnioski o rentę szkoleniową można składać osobiście w oddziale ZUS, przez pełnomocnika, przesłać pocztą tradycyjną lub skorzystać z PUE ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni od złożenia lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności koniecznej do wydania decyzji. Można się odwołać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca.

Źródło: zus.pl

Budka w ''Graffiti'' o reparacjach od Niemiec: W sytuacji, w której jest Europa, nie sądzę, żeby ta agenda była przyspieszona Polsat News Polsat News