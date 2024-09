Od rana w wielu miejscach jest chłodno, a w niektórych nawet mroźnie. W Łodzi o godz. 6:00 było -0,7 st. C, a godzinę później w Toruniu jeszcze zimniej, bo -0.9 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia na duże ocieplenie nie ma co liczyć. Na szczęście pogoda przeważnie dopisze.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store Reklama

Pogoda chłodna, ale spokojna

Poniedziałek będzie chłodny, ale przeważnie pogodny. Więcej chmur pojawi się na południowym wschodzie i tam może popadać słaby deszcz. W reszcie kraju jednak będzie słonecznie i bez nieprzyjemnych niespodzianek.

Choć przeważnie będzie spokojnie, to musimy się przygotować na typowo jesienne temperatury, które w ciągu dnia nie przekroczą 15 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW.

To ochłodzenie to "zasługa" wyżu Titus, który przynosi do Polski chłodne, arktyczne powietrze.

Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Tatr, gdzie można liczyć na zaledwie około 10 stopni. W reszcie Polski będzie tylko o kilka stopni cieplej: od 13-14 st. C na wschodzie i północnym wschodzie do około 15 stopni na zachodzie kraju.

Wiatr będzie słaby, choć na zachodzie chwilami również porywisty.

Poniedziałek będzie chłodny, z maksymalnymi temperaturami w okolicach 15 stopni Celsjusza / wxcharts /

Chłodny początek, poprawa w ciągu dnia

Z powodu zimna rano pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

W ciągu dnia jednak warunki poprawią się do korzystnych, by wieczorem osłabnąć do obojętnych.



W poniedziałek rano z powodu niskich temperatur warunki nie będą nam sprzyjać, jednak słoneczny dzień przyniesie poprawę / IMGW /

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama