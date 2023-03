We wtorek odprawiono mszę z okazji 10. rocznicy pontyfikatu papieża Franciszka. Eucharystia odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Uroczystości przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, wśród zebranych, oprócz wiernych, byli także abp Józef Guzdek, metropolita warszawski Kazimierz Nycz, a także kard. Stanisław Dziwisz.

Msza była transmitowana w serwisie YouTube, a na facebookowym profilu publikowano zdjęcia. Czujni widzowie zwrócili uwagę na pewien szczegół. Podczas kiedy kardynał Dziwisz schodził z ołtarza jeden z księży postanowił mu pomóc. Duchowny wyciągnął w stronę kardynała rękę, którą ten odrzucił.

Na nagraniu udostępnionym na Tik Toku widać, jak Dziwisz chwilowo ściska dłoń młodszego księdza, jednak po chwili ją odtrąca i uderza.

Kardynał Dziwisz o Janie Pawle II. "Nie mogę milczeć wobec ataków"

W ubiegłym tygodniu na stronie Archidiecezji Krakowskiej opublikowano oświadczenie odnoszące się do ataków na Jana Pawła II, które wystąpiły po reportażu "Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego.

"Nie mogę milczeć wobec ataków na Jana Pawła II, które w ostatnich dniach dokonują się na oczach opinii publicznej. Z bólem muszę powiedzieć, że przybierają one na sile, zmierzając do podeptania pamięci o wszystkim, co Świętemu Papieżowi zawdzięcza Polska, i do zniszczenia jego dziedzictwa" - podkreślił kardynał Dziwisz.

Zapytał również, komu na tym zależy i kto manipuluje faktami "pod przykrywką dążenia do prawdy i obrony bezbronnych". Kardynał zaapelował: "nie wolno nam milczeć, nie wolno patrzeć z obojętnością na deptanie świętości, na opluwanie proroka naszych czasów".

Dodał, że należy zdać egzamin z miłości i wdzięczności Janowi Pawłowi II za wolność, za podtrzymywanie wiary i budzenie nadziei, za jego życie, bez reszty oddane Bogu i umiłowanej ojczyźnie".