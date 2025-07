"Chcę być szefem partii". Gawkowski rzuca wyzwanie Czarzastemu

- Chcę być szefem partii, która będzie zmieniała też obecny stan rzeczy, ale patrzę na to bardzo sekwencyjnie. To znaczy patrzę na to, co dzisiaj się dzieje w polityce, na rekonstrukcję najpierw - zadeklarował w TVN24 wicepremier Krzysztof Gawkowski. W ten sposób polityk odniósł się do zaplanowanych na grudzień wyborów przewodniczącego Nowej Lewicy. To kolejny już polityk tego ugrupowania, który chce zastąpić na stanowisku Włodzimierza Czarzastego.