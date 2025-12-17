W skrócie Czterech republikańskich kongresmenów poparło inicjatywę demokratów w sprawie przedłużenia dopłat do Obamacare, łamiąc partyjną dyscyplinę.

Brak przedłużenia programu oznaczałby nawet podwojenie kosztów ubezpieczeń zdrowotnych dla milionów Amerykanów.

Spór w Izbie Reprezentantów spowodował niepewność co do przyszłości dopłat, co może mieć poważne skutki społeczne.

Dzięki decyzji republikańskich kongresmenów Partia Demokratyczna zdobyła wystarczającą liczbę podpisów, aby wymusić na speakerze Izby Reprezentantów Mike'u Johnsonie przeprowadzenie głosowania nad przedłużeniem działania Obamacare.

Brian Fitzpatrick, jeden z kongresmenów, którzy poparli wniosek demokratów, stwierdził, że "od miesięcy" bezskutecznie zabiegał o wypracowanie rozwiązania kompromisowego w swojej partii.

"Kierownictwo odrzuciło każde proponowane przeze mnie rozwiązanie. Jedyną opcją gorszą niż trzyletnie przedłużenie programu bez żadnych reform jest jego gwałtowne przerwanie. Niestety, liderzy Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów dążyli właśnie do tego" - napisał polityk w oświadczeniu.

Stany Zjednoczone. Republikanie poparli demokratów. Chodzi o Obamacare

Wniosek poparło w sumie czterech republikańskich kongresmenów: Ryan Mackenzie, Rob Bresnahan i Brian Fitzpatrick z Pensylwanii, a także Mike Lawler z Nowego Jorku. Podpisali go także wszyscy demokraci w Izbie Reprezentantów.

Dzień wcześniej Mike Johnson zapowiedział, że głosowanie nad przedłużeniem programu Obamacare w Izbie Reprezentantów się nie odbędzie. Przyczyną był brak porozumienia, co do jego formy wśród republikanów.

Głosowanie w Kongresie prawdopodobnie nie odbędzie się przed 31 grudnia, kiedy obecne przepisy przestaną obowiązywać.

Jeżeli program nie zostanie przedłużony, będzie to oznaczało podwojenie wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 milionów Amerykanów.

USA. Izba Reprezentantów zagłosuje nad przedłużeniem Obamacare

Ustawa o ochronie pacjentów i dostępnej opiece zdrowotnej (ang. Patient Protection and Affordable Care Act), potocznie nazywana Obamacare, z 2010 roku zreformowała amerykański system ubezpieczeń zdrowotnych.

Jej celem było zwiększenie liczby ubezpieczonych osób, ograniczenie kosztów opieki i poprawa dostępu do usług medycznych, poprzez m.in. subsydia finansowe i regulacje rynkowe.

Według prognoz Congressional Budget Office (CBO) w przypadku wygaśnięcia subsydiów każdego roku liczba nieubezpieczonych osób wzrośnie średnio o 3,8 mln.

Źródło: NBC News, BBC News

