Cezary Gmyz: Daję czas agentowi Tomkowi na odwołanie łgarstw

To jednak nie pierwszy wpis, w którym Gmyz straszy "agenta Tomka". Wątek ten rozpoczął się poprzedniego dnia we wtorek, kiedy to oznajmił on, zamieszczając także zdjęcie Kaczmarka, że "po konsultacji z prawnikami, ze względu na swoje litościwe serce, daje Tomaszowi Kaczmarkowi alias agentowi Tomkowi czas na odwołanie wszystkich jego łgarstw do jutra (środy - red.) do godziny 20". "Potem rozpętuję armagedon" - dodał.