Tomasz Kaczmarek zeznawał w prokuraturze

Swoją motywację do złożenia zawiadomienia argumentował "obowiązkiem i formą odkupienia win". - Nikt nie wie tyle o łamaniu prawa przez Kamińskiego i Wąsika co ja . Próbowałem już coś z tym zrobić w 2019 r., zeznając w prokuraturze w Katowicach. Wtedy się nie udało, sprawie ukręcono łeb. Dziś mogę liczyć, że prokuratura zachowa się niezależnie - tłumaczy. Przypominał, że w 2020 r. przyznał się do udziału w łamaniu prawa podczas operacji specjalnych przed telewizyjnymi kamerami, a "kierowana przez Zbigniewa Ziobrę prokuratura nic z tym nie zrobiła".

- Pozyskana w ten sposób wiedza była wykorzystywana na różnych płaszczyznach. W mediach, ale też do wewnętrznej manipulacji przez działaczy partii PiS, którzy w swoich działaniach, korzystając z podsłuchów i wiedząc o planach opozycji - czy to Platformy Obywatelskiej, lewicy, czy też PSL - dostosowywali swoje metody działań tak, aby rozbrajać pomysły i plany konkurentów. W niektórych przypadkach wiedza operacyjna wykorzystywana jest do robienia briefów do użytku polityków partii - mówi.