Nad Polską od zachodu powoli rozbudowuje się klin wyżowy związany z wyżem znad południowej Anglii, wschód kraju pozostaje jeszcze w zasięgu zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym. Na krańcach południowo-wschodnich zalega jeszcze bardzo ciepłe powietrze polarne morskie, nad pozostały obszar kraju za frontem napływa chłodniejsza masa powietrza.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na wschodzie, a po południu także na północnym zachodzie z rozpogodzeniami. Reklama

Prognoza pogody. Gdzie jest burza? IMGW ostrzega

Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem; początkowo na północnym zachodzie jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Większa intensywność zjawisk burzowych na wschodzie i południowym wschodzie kraju i tam prognozowana suma opadów od 20 mm do 30 mm. Na północy kraju suma opadów do około 20 mm.

Podobnie jak w sobotę - kraj podzielony będzie wyraźnie także ze względu na wartości temperatur. Temperatura maksymalna od 19 stopni C nad morzem do około 22 stopni C w centrum i na zachodzie i 32 stopni C na południowym wschodzie.

Wiatr umiarkowany, przejściowo dość silny i silny do około 45 km/h, w porywach do 85 km/h, w Tatrach do 100 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru w czasie burz do około 85 km/h.

Pogoda. Tropikalna noc, silne opady i nowe alerty

Ze względu na wiatr i możliwe burze alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej objęły niemal całą Polskę. Dla poszczególnych regionów wydano ostrzeżenia I i II stopnia przed wyładowaniami atmosferycznymi, silnym wiatrem i upałem. W przypadku wysokich temperatur alerty dotyczą jedynie południowo-wschodniej części kraju - obejmują wschodni kraniec woj. małopolskiego, większość podkarpackiego i południowe krańce lubelskiego. Reklama

Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii

Alertów nie wydano jedynie dla rejonu Zielonej Góry i pobliskich powiatów.

Niespokojnie w pogodzie było też w sobotę. "Zanotowane sumy opadów to 29 mm we wsi Ciecholub i 23 mm w Słubicach" - czytamy w podsumowaniu IMGW. Z kolei noc z soboty na niedzielę odetchnąć od upału nie dała mieszkańcom Bielska-Białej, gdzie temperatura nie spadła poniżej 26 stopni C.

Od poniedziałku dojdzie jednak do ochłodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie wtedy od 19 stopni C do 24 stopni C.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!