Burze wciąż groźne. Setki interwencji, nowe ostrzeżenia

"Do godz. 18:30 straż pożarna w całym kraju odnotowała 1771 wyjazdów do zdarzeń atmosferycznych" - czytamy we wpisie.

Burze w Polsce. Interwencje służb, potężne szkody

Lokalnie może pojawić się również mgła. Temperatura będzie wahać się od 11 do 20 stopni C . W większej części kraju wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy do 75 km/h.

Prognoza pogody. Gdzie jest burza?

Suma opadów w burzach będzie wynosić do 10-15 mm, jedynie na południowym wschodzie oraz obszarach górskich będzie to 20-40 mm. Temperatura maksymalna od 23 stopni C na północy, 29 stopni C w centrum, do 31 stopni C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem - tam od 19 do 21 stopni C.